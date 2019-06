Brutto incidente per un centauro, gravi le sue condizioni

REDAZIONE TERMOLI

Brutto incidente quello avvenuto intorno alle 15 circa sul ponte Sinarca a Termoli. Un centauro 47enne di Petacciato, A.T. è uscito fuori strada sobbalzando dal suo scooter e facendo un volo di diversi metri prima di cadere rovinosamente a terra. Il motociclista che stava viaggiando in direzione Termoli avrebbe perso il controllo del mezzo. I Carabinieri e la Polizia stradale intervenuta sul posto stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente. il 47enne è stato trasportato d’urgenza in ospedale con un grave trauma cranico.