Brutale aggressione in piena notte, ragazza finisce in ospedale

Diverse lesioni per l’adolescente, colpita al volto, e una prognosi di 25 giorni: indagano gli agenti della Mobile

Saranno gli inquirenti, nello specifico gli agenti della squadra Mobile di Campobasso, a far luce sull’inquietante episodio di cronaca accaduto lo scorso fine settimana nel capoluogo di regione: una ragazzina sarebbe stata aggredita, nel cuore della notte, e senza alcun motivo da un uomo. La giovane (come riporta oggi Primo Piano Molise) stava tornando a casa dopo aver trascorso una serata con gli amici quando, sarebbe stata aggredita da un uomo. Quest’ultimo pare l’abbia colpito al volto. La ragazzina, che non aveva mai visto quell’uomo, è riuscita fortunatamente ad allontanarsi e a chiamare aiuto. La giovane è stata così accompagnata presso il nosocomio del capoluogo: per lei una prognosi di 25 giorni. Gli inquirenti, che hanno già ascoltato l’adolescente, stanno svolgendo tutte le indagini del caso per dare un volto e un nome all’aggressore.