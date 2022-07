Brusco calo di turisti in Molise rispetto al picco della scorsa estate

Roberto Colella: «Altro che sold out, inversione di tendenza soprattutto nelle aree interne»

Il turismo in Molise non solo non decolla, ma segnare il passo rispetto agli aumenti registrati negli ultimi due anni caratterizzati dalla pandemia, quando il Molise è stato una delle mete scelte dagli italiani. Rispetto al picco registrato nel luglio 2021, si assiste ad un netto calo. Frutto, evidentemente, di una mancata programmazione e di scelte poco oculate.

Ad accendere i riflettori sui dati, è Roberto Colella, uno dei massimi esperti di turismo in Molise.

«Altro che sold out. Google Trends, grafici – scrive Colella – che confermano il brusco calo di turisti in Molise soprattutto nelle aree interne. Il ponte tibetano di Roccamandolfi, le cascate di Carpinone, Pietrabbondante sono lontani dai picchi di luglio 2021. In controtendenza invece Macchiagodena borgo della lettura che con la sua iniziativa Genius Loci rivolta agli scrittori (forte attenzione mediatica nazionale) sta ottenendo notevole successo tanto da raggiungere il picco di interesse ad inizio luglio 2022.»