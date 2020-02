Bruschetteria e menù in dialetto: il Mazzamaurielle valica i confini regionali

Domenico Colella lo gestisce da 5 anni e ha creato un franchising che ha rilanciato un locale storico, punto di riferimento per giovani e famiglie

CAMPOBASSO. Nonostante la crisi conclamata del commercio nel centro storico di Campobasso – l’ultimo caso in ordine di tempo la chiusura, dopo 20 anni, dello Scarabattolo di Franco Baranello in via Marconi – c’è qualcuno che non molla. Anzi, rilancia e investe sul futuro. Domenico Colella, 25 anni ad aprile, gestisce il ristorante “Mazzamaurielle” da ormai 5 anni con tanti sacrifici, impegno e dedizione. Lo storico locale di via Ziccardi, che in precedenza era un pub, è tornato ad essere un punto di riferimento apprezzato per giovani e famiglie, ma soprattutto un luogo caratteristico e tranquillo in cui gustare i piatti tipici della cucina molisana.

Il caciocavallo di Agnone è il prodotto di punta, ma la specialità del locale resta sempre la bruschetteria che ha superato i confini campobassani grazie alla creazione di una vera e propria rete in franchising da parte dell’imprenditore Colella che diffonde ovunque la molisanità. Oltre ai prodotti tipici regionali, infatti, il menù è scritto interamente in dialetto molisano.

Accanto al lato enogastronomico, il “folletto” (che nelle leggende del centro storico prende proprio il nome di Mazzamaurielle ed è il simbolo del locale) propone anche iniziative di carattere culturale come quella della “Campobasso Underground” che riscuote tanto successo con l’arrivo di turisti da tutto il mondo. Un modo per rilanciare un pezzo di città non solo nel suo contesto abituale, ma anche superandone i confini. E Domenico, con il suo coraggio e la sua lungimiranza, ci sta riuscendo in pieno.