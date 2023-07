Bruno Barbieri: omaggio al Molise su Youtube

Lo chef pluri stellato ha omaggiato il settore alberghiero e la ristorazione molisana nell’ultima puntata di Passa dal Basement, il podcast del conduttore radiofonico e youtuber Gianluca Gazzoli. Bruno Barbieri ha fatto particolare riferimento al Molise come una delle più belle scoperte del panorama italiano. Le dichiarazioni di Barbieri, ormai celebre per il suo ruolo televisivo in Masterchef e 4 Hotel, rappresentano uno tra i più influenti e autorevoli endorsement verso il territorio molisano e sono un’ottima pubblicità nel pieno della stagione turistica estiva. Le dichiarazioni sul Molise sono a 1h 17min e 30sec.