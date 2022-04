Bruno Barbieri a pranzo alla Torretta a Termoli: “Un onore e piacere averlo da noi”

Anche lo chef pluristellato Bruno Barbieri, unico in Italia a vantare ben 7 stelle Michelin, non ha saputo resistere alla cucina termolese e ieri, domenica 24 aprile, in un momento di relax prima di recarsi in viaggio verso l’Alto Molise per registrare una nuova puntata della prossima edizione di ‘4 hotel’ il seguitissimo format targato Sky ha fatto tappa al ristorante ‘La Torretta’ di Termoli per gustare le specialità dello chef Sebastiano Lanzone.

Arrivato in treno fino a Termoli Barbieri ha pranzato nel noto ristorante termolese. “E’ stato un piacere ed un onore averlo a pranzo da me” -ci ha raccontato Sebastiano Lanzone che ha cucinato per uno dei più grandi chef italiani.