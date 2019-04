Brunese ufficializza la candidatura a rettore

Parte dal forte senso di appartenenza alla grande famiglia Unimol, Luca Brunese, professore associato di Diagnostica per immagini e radioterapia, nel presentare la sua candidatura a rettore dell’Università degli Studi del Molise per i prossimi sei anni.

«Ritengo fondamentale, per il periodo 2019-2025, una programmazione strategica, oculata e lungimirante, che consenta al nostro Ateneo di crescere e consolidarsi attraverso un’offerta formativa sempre più attenta alle evoluzioni della cultura, della scienza e del mercato del lavoro» le parole del professor Brunese che ieri, in una gremita aula della facoltà di Economia, ha ufficializzato la sua candidatura a rettore Unimol. Un’idea maturata nel tempo e accresciuta negli anni in cui il professore ha diretto il Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute ‘Vincenzo Tiberio’ ed ha rivestito la carica di prorettore per le attività formative ed i rapporti nel settore medico-sanitario dell’Università del Molise. Un programma ricco quello presentato da Brunese, a partire dal bilancio: «È importante perché ci consente di aggiungere offerte e strategie per continuare a crescere» ha detto. Poi ha puntato l’attenzione sulla comunità accademica nazionale: «Bisogna fare accordi anche con i territori vicini per integrazioni di facoltà, esempio Cassino non ha medicina e noi sì».