Bruciano rifiuti in giardino inquinando l’aria, due uomini nei guai

CAMPOLIETO. Molti cittadini di Campolieto, giorni fa, impauriti e preoccupati dalla enorme nube di fumo e dal persistente odore acre, avvertivano immediatamente i militari dell’Arma della locale Stazione Carabinieri. A seguito della richiesta di aiuto, gli stessi sono andati tempestivamente sul posto dove hanno avuto modo di constatare con i loro stessi occhi quanto stava accadendo: due persone infatti avevamo poco prima appiccato fuoco ad un cumulo di rifiuti urbani e speciali all’interno di un giardino di proprietà di uno dei due uomini, provocando una nube di fumo che aveva invaso il centro abitato del paese.

I due, residenti uno a Campobasso e l’altro all’Isola del Giglio, entrambi pregiudicati, colti in flagranza di reato, espletate le formalità di rito, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria di Campobasso per violazioni alle leggi ambientali ed in particolare per combustione illecita di rifiuti.