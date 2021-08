Bruciano le montagne molisane, boschi in fiamme a Longano e Castel San Vincenzo

Il nostro Molise è nella morsa del fuoco. Dalla costa alle zone interne, stiamo assistendo a grandi disastri in molte aree, oggi quelle dell’Altomolise, a Longano e Castel San Vincenzo, dove gli incendi boschivi in queste ore stanno colpendo centinaia di persone e centri abitati, ma anche attività economiche, ecosistemi vitali e un numero incalcolabile di animali. E intanto i dati rilevati ci dicono che il mese di luglio 2021 è stato il più caldo mai registrato sulla Terra.Sia a Longano che a Castel San Vincenzo sono all’opera i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile e i Canadair ma le fiamme sembrano inarrestabili.A Longano i maggiori danni, perchè la zona colpita è quella di una delle tartufaie tra le più ricche della provincia di Isernia. Un patrimonio che va in fumo.A Castel san Vincenzo le fiamme stanno divorando la montagna dell’eremo di san Michele, sarebbero state scatenate da un fulmine che ieri pomeriggio ha colpito un traliccio dell’Enel e ha innescato l’incendio.