Un vasto incendio si è sviluppato alle porte di Isernia, in contrada Castelromano. Il rogo sta interessato una parte di bosco e alcuni uliveti. Sul posto due squadre dei Vigili del Fuoco di Isernia che stanno tentando di spegnere le fiamme ma stanno riscontrando notevoli difficoltà a causa del forte vento. Per questo motivo non è escluso che possa essere richiesto l’intervento dei mezzi aerei.