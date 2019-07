Brucia un furgone e l’incendio rischia di estendersi, indagini in corso

Ieri sera, lunedì 22 luglio, intorno alle 23 circa, la squadra di Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Campobasso è intervenuta per un incendio di sterpaglie in Via Giorgio Perlasca a Ripalimosani.

Lungo il tragitto, giungevano ulteriori segnalazioni più precise presso la sala operativa, secondo le quali si trattava in realtà, dell’incendio di un furgone estesosi poi alla sterpaglia circostante.

Una volta giunti sul posto gli operatori hanno provveduto al veloce spegnimento sia del furgone e sia della sterpaglia, prestando particolare attenzione alla bonifica dell’area per scongiurare una possibile estensione delle fiamme verso la vicina boscaglia.

Sul luogo è intervenuta anche una volante della Polizia ed il personale del N.I.A.T. (Nucleo Investigativo Antincendi Territoriale) del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Campobasso, per stabilire le cause dell’incendio.