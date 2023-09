Brucia Monteverde di Mirabello, squadre dei Vigili del fuoco al lavoro

Vigili del fuoco del Comando di Campobasso impegnati a Mirabello Sannitico per domare un incendio di discrete di dimensioni divampato nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 12 settembre.

Diverse le squadre intervenute in località Monteverde di Mirabello, la zona d’alta collina che sovrasta il paese in provincia di Campobasso dove è scoppiato il rogo che, per fortuna, non ha ridotto in cenere una zona consistente di vegetazione. Per fortuna le fiamme non hanno raggiunto le abitazioni, poche in realtà, presenti in zona.

Da accertare le cause dell’incendio, al momento – come dicevamo – domato dagli uomini del 115.