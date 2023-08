Torna a bruciare Monte Santa Croce, già devastato dagli incendi boschivi di inizio agosto. Le fiamme altissime si levano sopra il centro storico di Venafro in uno scenario impressionante. La gente impaurita è scesa in strada, sperando che l’incendio vada verso l’alto e non si propaghi alle abitazioni. Altissima la tensione in città, si preannuncia una notte di paura.

SOPRA E IN BASSO, I VIDEO DELL’INCENDIO SOPRA IL CENTRO STORICO