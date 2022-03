Brucia la montagna di Rionero, ettari di tartufaie in fiamme

Incendi boschivi, gravi danni a Rionero Sannitico, dove va a fuoco il fianco di una montagna che ospita ettari di tartufaie. Questa mattina, un vasto incendio intorno alle ore 13 si è sviluppato a confine tra Abruzzo e Molise, sul territorio di Rionero Sannitico. Un rogo autoalimentatosi nel sottobosco in brevissimo tempo ed in una zona montuosa difficile da raggiungere. In azione sul posto un canadair per lo spegnimento delle fiamme. Gravi i danni lamentati dai cercatori di tartufo.