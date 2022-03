Brucia il fienile del carro dei Giovani a San Martino: animali portati in salvo

Giornata da dimenticare per il carro dei Giovani di San Martino in Pensilis. Un brutto incendio è divampato nel fienile delle stalle dei buoi e dei cavalli del carro bianco azzurro.

L’incendio, scoppiato intorno all’ora di pranzo di oggi, 22 marzo, ha tenuto impegnate diverse squadre dei Vigili del Fuoco di Termoli e di Santa Croce di Magliano che sono immediatamente intervenuti in contrada Avocada per mettere in sicurezza la zona e portare in salvo tutti gli animali.

Non è chiaro se si tratti di un gesto doloso. Saranno le forze dell’ordine ad indagare su quanto accaduto per cercare di capire se ci possa essere o meno la mano dell’uomo.