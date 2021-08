Brucia il bosco vicino l’eremo di San Michele, canadair in azione

Ancora attivo, seppur in maniera contenuta secondo i Vigili del Fuoco di Isernia, l’incendio che si è sviluppato sul territorio di Castel San Vincenzo, località San Michele.

A fuoco una parte di costa montuosa difficile da raggiungere anche per i soccorsi. Sul posto sono giunte immediatamente due squadre dei Vigili del Fuoco, la Protezione Civile e i canadair. Sarebbe stato un fulmine a colpire un palo della corrente, e a generare un rogo all’interno della vegetazione all’interno dell’area in cui si trova l’Eremo di San Michele. Al momento l’incendio sembra contenuto ma ancora attivo. A presidiare l’area una squadra della protezione civile. Sul posto un altro canadair per spegnere il rogo, perché l’unica via di accesso per raggiungere l’incendio è il cielo, essendo l’area irraggiungibile dai mezzi via terra.

