Brucia il Basso Molise, Vigili del Fuoco in azione con Gos e volontari

Nonostante le temperature leggermente in calo, persiste da alcuni giorni il problema degli incendi in Basso Molise. Nelle scorse ore nuovi eventi sono sorti in diversi punti tra la costa e l’entroterra, chiamando all’azione i Vigili del Fuoco, in alcuni casi anche per intere giornate. Gli uomini del Comando provinciale di Campobasso stanno supportando i colleghi dei Distaccamenti di Termoli e Santa Croce di Magliano con squadre e mezzi. Questa mattina roghi a Termoli, in particolare verso il Sinarca, a Santa Croce di Magliano, in contrada Melanico, e a Larino, zona contrada Lagoluppoli. Altri eventi monitorati a San Martino in Pensilis e Montecilfone. A supporto delle operazioni di spegnimento e bonifica il Gos (Gruppo Operativo Speciale) e i Volontari dei Vigili del Fuoco.

(foto archivio)