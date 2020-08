Brucia il basso Molise, il fuoco lambisce le case

Anche oggi come ieri le altissime temperature che hanno portato la colonnina di mercurio a superare i 40 gradi stanno creando moltissimi problemi in basso Molise. Il vento, poi, sta complicando il lavoro dei Vigili del fuoco che da più di 24 ore ormai sono alle prese con numerosi e anche grossi incendi. Un vero e proprio inferno di fuoco quello che sta avvolgendo Guglionesi dove la situazione è più allarmante rispetto agli altri roghi che si sono sviluppati lungo il costone della ferrovia tra Campomarino e Portocannone e lungo la statale 16. Il fumo nero e denso sta avvolgendo tutti il paese rendendo l’aria irrespirabile. Gli abitanti sono tutti chiusi in casa e la cenere ha raggiunto anche i paesi vicini.