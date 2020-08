Ancora non si arresta l’emergenza incendi in basso Molise. L’ultimo in ordine di tempo riguarda Rio Vivo dove le fiamme stanno tenendo ancora impegnati i vigili del fuoco. L’incendio in questo si è sviluppato nei pressi dell’Ultravolo nella prime serata di oggi, 30 agosto.

