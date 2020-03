Brucellosi bovina, l’allarme della Cia: «Subito una task force»

CAMPOBASSO. Sono diventati ormai un’emergenza i focolai di brucellosi registrati in Molise. Tra i territori più colpiti c’è Frosolone e l’hinterland. La brucellosi è una malattia che colpisce prevalentemente i bovini, ma anche gli ovi caprini. Molto spesso l’unico rimedio per arginare e spegnere i focolai è l’abbattimento totale o parziale del patrimonio zootecnico, tanto che molte aziende rischiano la chiusura delle proprie attività. «È il caso di intervenire costantemente attraverso controlli e monitoraggi per fronteggiare la diffusione della patologia». È quanto dichiara il direttore regionale della Cia Molise, Donato Campolieti sollecitato dagli allevatori. «Quello della brucellosi – continua Campolieti – è un’emergenza con cui gli allevatori si trovano a dover fare i conti in una situazione già economicamente in affanno. Molte sono le aziende – spiega il direttore della Cia Molise – che hanno già subito perdite economiche per il calo nella vendita del latte. Purtroppo – chiarisce ancora Campolieti – nonostante abbiamo più volte rassicurato i consumatori sulla sicurezza dei prodotti, le perdite continuano a registrarsi spaventosamente. Per questo – chiosa la Cia Molise – è necessaria l’istituzione di una task force di risorse umane specializzate e misure straordinarie in grado di arginare la malattia e salvaguardare le perdite economiche degli allevatori».