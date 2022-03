Bronzo olimpico nel judo a Tokyo, ora Maria Centracchio è Cavaliere della Repubblica

L’atleta molisana è stata insignita oggi ad Ostia dell’importante onorificenza consegnatagli dal presidente nazionale della Federazione Italiana Arti Marziali, Stefano Falcone

La judoka isernina, Maria Centracchio, vincitrice lo scorso agosto a Tokyo della medaglia di bronzo olimpica nella sua disciplina (categoria -63 kg), è stata insignita oggi, giovedì 10 marzo, ad Ostia dell’importante onorificenza di Cavaliere della Repubblica. I diplomi portano la firma del presidente, Sergio Mattarella, e sono stati consegnati agli atleti della federazione Arti Marziali dal presidente nazionale, Stefano Falcone.

Il giorno dell’impresa a cinque cerchi le sue parole diventarono subito virali: “Il Molise esiste e mena forte”. Come ha raccontato lei stessa, sognava di fare la ballerina ma ha il judo nel sangue e il papà Bernardo come mentore di un percorso agonistico brillantissimo costellato dall’argento agli Europei Junior nel 2014 e il bronzo agli Europei U23 nello stesso anno. Nel 2015 ha vinto l’African Open a Casablanca e il bronzo a Sofia nel 2016. Dopo numerosi podi a livello giovanile è arrivato il grande salto mettendo in bacheca il bronzo ai Giochi Europei di Minsk del 2019.

“Con grande onore, questa mattina ho ricevuto questo importante riconoscimento in casa Fijlkam. Grazie”, ha scritto l’atleta molisana sul suo profilo Instagram sfoggiando il suo sorriso più bello e pregustando nuove grandi imprese all’orizzonte.