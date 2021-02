Bronzo e fuoco forgiano la Quarta Campana che ricorderà la pandemia

Non saranno certo i rintocchi di una campana a liberarci dalla pandemia, ma se ad ognuno di essi corrispondesse un ricordo vissuto in prima persona, o solo perché ce l’hanno raccontato, allora questo brutto periodo potrebbe essere più lieve e sopportabile.



Nei giorni di festa, ogni domenica per annunciare la Messa o lo scoccare del mezzogiorno, Le campane che risuonano a Toro sono tre: la Grande, la Media e la Piccola. Ma fra un po’ arriverà una quarta “sorella” a far loro compagnia.



Perché il parroco di Toro, Padre Armando Gravina, mesi fa, in piena pandemia pensò e fece quello che un parroco può fare: affidare alla Fede la forza di resistere a quest’onda di contagi che sta cambiando il mondo.



Sulla torre campanaria di Toro, nel luogo più alto e adatto per osservare un largo scorcio del paese, c’è un posto vuoto, un arco da riempire dove alloggiare la Quarta Campana. Quella che avrebbe ricordato ai posteri i momenti vissuti dall’umanità in questo periodo storico.



E, a chi a tutti i costi ha voluto accostare questa campana attribuendole doni taumaturgici, noi diciamo no! Ci piace vederla dondolare, ascoltarla come fosse messaggera di ricordi.



Un progetto nasce e cresce e va avanti. Dunque questa mattina, 17 febbraio 2021, presso le Fonderia Pontificia Marinelli di Agnone è stato fatto un altro passo che è preludio a quello che sarà il primo vagito, pardon rintocco, della Quarta Campana di Toro.



Alla presenza di Padre Armando, del Diacono Gino Del Zingaro e del sindaco Roberto Quercio, i forni della Fonderia sono tornati a sbuffare per regalare fuoco e bronzo che daranno vita a nuovi rintocchi.



Ma per far nascere una nuova campana bisogna attenersi al rispetto di fasi. Parti fondamentali di esse sono la realizzazione dell’Anima della Campana che annuncia la Falsa Campana (pensate un po’) che a sua volta cederà il passo al Mantello che… “sarà riposizionato sull’anima cosicchè all’interno del modello si sarà creata l’intercapedine nella quale verrà colato il bronzo”. (cit. campanemarinelli.com)



Il segno della Croce, la benedizione e un saluto distanziato hanno concluso la giornata di oggi ad Agnone, ma per vedere l’opera realizzata bisognerà aspettare ancora.

Si è conclusa così, in maniera sobria, questa giornata, nella ricorrenza delle Ceneri. Sulla data della collocazione della Campana, ancora non siamo informati. Tutto è in itinere… causa Covid.

L.S.