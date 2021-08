Bronzo a Tokio, cittadinanza onoraria per Maria Centracchio

Il Comune di Rocchetta a Volturno e la Provincia di Isernia, hanno annunciato il conferimento della cittadinanza onoraria all’atleta molisana Maria Centracchio, vincitrice della medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020

Il Comune di Rocchetta a Volturno e la Provincia di Isernia, hanno annunciato il conferimento della cittadinanza onoraria all’atleta molisana Maria Centracchio, vincitrice della medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

L’evento è previsto per il giorno 8 agosto alle ore 21.30 in piazza San Domenico che, per l’occasione, sarà predisposta e allestita in conformità delle misure antiCovid. A tal proposito, l’amministrazione informa che per accedere ai posti a sedere sarà necessaria una delle certificazioni verdi Covid 19.

La cerimonia, inoltre, prevede la partecipazione della Polizia di Stato con una rappresentanza d’onore, poiché la judoka appartiene e ha gareggiato sotto il simbolo delle Fiamme Oro. È prevista una cerimonia solenne con la consegna di una pergamena che attesterà la cittadinanza onoraria; l’intervento delle Istituzioni e delle più alte cariche militari e civili che si susseguiranno durante la serata; l’intervista a Maria Centracchio corredata da video che ripercorreranno la carriera della giovane sportiva fino ad arrivare al giorno della finale nella quale Centracchio ha vinto la medaglia di Bronzo.