Briscola, a settembre il campionato mondiale organizzato dai molisani di Adelaide

Il presidente dell’associazione, Serafino Maglieri, insieme con Franco Salzano e Luigi Ialenti lavorano da tempo alla manifestazione e hanno inviato gli inviti ai Consolati di tutto il mondo per il 23 settembre in Australia. Ospite d’onore la cantante di Torella del Sannio, Vittoria Iannacone

di Antonio Di Monaco

I molisani d’Australia contro il resto del mondo. Non è la classica partita-esibizione e non c’entra nemmeno il calcio, ma la Briscola ed è un vero campionato mondiale con tanto di invito ufficiale inviato ai Consolati di tutto il globo dall’associazione dei Molisani di Adelaide presieduta da Serafino Maglieri, originario di Sepino e imprenditore di successo nel settore vitivinicolo da 40 anni esportando vini in Europa, Asia e Americhe, che organizza la manifestazione. L’appuntamento è per il prossimo 23 settembre. «Le radici sepinesi e l’Italia non le dimentico mai ed è sempre un piacere tornare» ha raccontato Maglieri, intercettato dal Quotidiano a Campobasso.

«Come Serafino, sono arrivato in Australia nel 1969 da Agnone – ha aggiunto Franco Salzano, componente della stessa associazione – cominciando con l’importare i mobili con mio fratello che purtroppo non c’è più. Poi mi sono lanciato nel settore della ristorazione aprendo una catena di locali ed è andata bene. Ora faccio il nonno a tempo pieno e gestisce tutto mio genero. Noi molisani, tra prima e seconda generazione, siamo un bel gruppo sui 120mila italiani nel sud dell’Australia. A settembre avremo il mondiale di Briscola e abbiamo invitato la nostra Vittoria Iannacone, un’artista molisana, che ad Adelaide ha avuto il suo trampolino di lancio».

Non mancano però i giovani, come Luigi Ialenti, originario di Campolieto e protagonista di una delle ultime ondate migratorie in Australia che ha definito «una piacevole sorpresa aver trovato parecchi compaesani e corregionali. Si organizzano tanti eventi per preservare questa comunità con tanti molisani che cercano di trasmetterne i valori alle generazioni future». Come Vittoria Iannacone, guest star musicale del mondiale di briscola ad Adelaide, un luogo che rappresenta «un’esperienza già vissuta nel 2018 e che ha rappresentato per me un trampolino di lancio e mi ha portato fortuna ed ora è la seconda volta che la tournée mi vede impegnata in Australia. Per me tornare lì è un motivo di vanto, di orgoglio e di speranza: la cosiddetta seconda opportunità per la crescita artistica che fa parte di questo lavoro e spero di portare lustro a questo campionato che è una bellissima manifestazione».