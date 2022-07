Brillamento ordigni bellici: sub in azione Termoli e Isole Tremiti

Sono arrivati da Ancona e hanno operato nel fine settimana appena trascorso i sub impegnati sui fondali della spiaggia di Sant’Antonio per le operazioni di brillamento degli ordigni risalenti alla seconda guerra mondiale rinvenuti insieme ad un mezzo anfibio appartenente alle truppe inglesi che arrivarono in zona dal mare durante l’ultimo conflitto mondiale.

Stesso scenario anche alle Isole Tremiti dove sono arrivati i sub di Taranto per le operazioni di sminamento di Pianosa, l’isolotto di fronte San Domino, vietato alla balneazione, dove sono stati rinvenuti altri ordigni della seconda guerra mondiale. Le operazioni sia a Termoli che a Pianosa proseguiranno fino a domenica prossima.