Brian May chitarrista dei Queen inserisce due foto del Molise nel suo ultimo libro

Sono state scattate da Maria Teresa Boghetich, fotografa innamorata della nostra regione che lei stessa definisce: “Il mio posto felice”

Che un’icona della musica Pop-Rock mondiale come Brian May, chitarrista dei mitici Queen, scrivesse un libro è già di per sé una notizia per gli appassionati. Ma per i molisani lo è ancora di più oggigiorno perché uno degli artisti più talentuosi e famosi della scena musicale mondiale ha addirittura inserito due foto del nostro Molise nel suo ultimo libro ‘Stereoscopy Is Good For You: Life in 3-D’.



Una raccolta fotografica realizzata con scatti provenienti da un centinaio di fotografi appassionati di “stereoscopica”. Fra questi c’è anche Maria Teresa Boghetich, che ha dimostrato grande apprezzamento per la nostra Terra Molisana proponendo a Brian May le foto che ritraggono un paesaggio sul litorale molisano e una veduta della caratteristica via Cannavina a Campobasso.



“Sono orgogliosa che Brian May abbia scelto personalmente questi due scatti – ha commentato Maria Teresa Boghetich all’Ansa – Appena è stato possibile spostarsi tra regioni sono partita da Milano con la mia famiglia e sono tornata qui: durante il lockdown, chiusi nel nostro piccolo appartamento a Milano, abbiamo spesso sognato di passeggiare sulle spiagge di Petacciato, camminare tra le strade malinconiche dei borghi o ammirare i paesaggi infiniti dell’entroterra. Ora anche Brian May conosce l’esistenza del Molise, il mio posto felice”.