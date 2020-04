Bregantini: «Ora da parte vecchie lentezze della sanità in Molise»

Arcivescovo: «Infranto mio sogno Polo unico Cardarelli-Cattolica

Durante la messa celebrata ieri pomeriggio davanti all’ospedale “Cardarelli” di Campobasso, l’Arcivescovo Giancarlo Bregantini ha rivolto un particolare ringraziamento a medici, infermieri e personale sanitario «perché avete risolto un problema grande con la Casa degli anziani». Il prelato ha poi sottolineato «le vecchie lentezze del Sistema sanitario molisano». «Ora la pandemia – ha aggiunto – ci ha detto che non possiamo più rinviare, non possiamo più scherzare, dobbiamo crederci sul serio. Con rammarico – ha ricordato – sapete che ho sempre sostenuto insieme a molti di voi l’unione tra questi due ospedali, fare un unico polo della sanità molisana, mettendo e raccordando insieme il ‘Cardarelli’ e la ‘Cattolica’. Purtroppo il sogno si è infranto; se avessimo avuto più lungimiranza, più saggezza e più tenacia – le sue parole – avremmo affrontato questa crisi in modo ben diverso».