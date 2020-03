Bregantini: «Niente condoglianze e ai funerali solo i parenti stretti»

CAMPOBASSO. Il vescovo di Campobasso-Bojano, Giancarlo Maria Bregantini, ha indicato alcune regole di comportamento ai sacerdoti e ai diaconi della diocesi per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. In particolare, «ricordare agli anziani (dai 65 anni in poi) che possono restare a casa per seguire le funzioni religiose; restringere la partecipazione ai funerali ai parenti stretti; proibire le condoglianze nelle chiese; valutare di celebrare più messe per permettere ai fedeli di mantenere la distanza prescritta; sospendere il catechismo sulla falsariga delle scuole; evitare lo scambio della pace, niente acqua nelle acquasantiere e Comunione solo sulle mani».