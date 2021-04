Bregantini: «La pandemia sarà vinta dalla nostra forza di Speranza»

Giovedì Santo, «Cena Del Signore» e Lavanda dei Piedi. «Li amò sino alla fine». Dal carcere luce e consolazione per detenuti e familiari perché nessuno resti solo, neanche di fronte ai nostri stessi tradimenti

di Rita d’Addona

L’ultima cena e il carcere. È la storia, sono le storie di sempre. In ogni giornata c’è una storia di vita da raccontare, la contrapposizione. Oggi, però, è un giorno speciale: per la Chiesa Cattolica è il Giovedì Santo (IN BASSO LA GALLERIA FOTOGRAFICA CON IMMAGINI DI REPERTORIO), il giorno dell’ultima cena che rievoca la scena della lavanda dei piedi. Gesù cena con i dodici apostoli, i suoi discepoli, i seguaci, ma uno dei dodici lo tradirà: il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: «Questo è il mio corpo, che è per voi; fate questo in memoria di me». A seguire, c’è l’avvolgente scena di “Gesù che si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell’acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l’asciugamano di cui si era cinto”. Due, dunque, sono le scene scaturite dal tradimento: il pane spezzato cioè la condivisione e la lavanda dei piedi segno di ospitalità “Li amò sino alla fine”.

I simbolismi di questa giornata sono racchiusi in uno scenario paradossale dentro e fuori dal carcere. All’uscita della casa circondariale di Campobasso, in attesa di ascoltare la voce del Pastore della diocesi di Campobasso -Bojano mons. Giancarlo Bregantini, noto per la sua sensibilità e gli incarichi verso la pastorale carceraria, un giovane 23enne si riappropria della libertà. Tradito dalla sua stessa fragilità, ha dovuto scontare la pena – in parte – mentre gli restano altri 18 mesi di riscatto. Ma cosa accade nel frattempo? Gli occhi di F.F. sono ancora troppo bui, mentre la voce (dietro il filtro della mascherina) spiega chiaramente la bellezza della libertà. “la libertà è troppo bella, è la cosa più bella che ci sia – ha detto il giovane – bisogna migliorare e sono certo che verranno giovani migliori. Ritornare a casa per me vuole dire Celebrare la Pasqua e in questo momento che la pandemia non ci consente di abbracciarci e di festeggiare con gli amici e i parenti, mi sento di festeggiare la Pasqua con l’abbraccio di mio figlio di appena 1 mese. Bisogna andare tutti insieme, voglio stare vicino alla mia famiglia. Bisogna migliorare tutto – ha detto infine il giovane papà- perché ciò che manca è il lavoro e io non vorrei privarmi della libertà per vivere meglio. So di aver sbagliato due volte però per mantenere la famiglia è necessario avere un lavoro”. Alla voce di amarezza e di speranza del giovane si è aggiunta la voce di speranza del vescovo, all’uscita dal carcere, dopo aver celebrato la liturgia della messa vespertina in Coena Domini con i detenuti della casa di reclusione di Campobasso. “In un momento di Pandemia ciò di cui abbiamo bisogno è la speranza, è il coraggio di guardare avanti e non fermarsi con le cose negative, sui problemi, sullo scoraggiamento, sulle cose che posso essere dette nella luce della Resurrezione. Un Dio che vince il Male e che dà la possibilità di sperare. Non si può fare la lavanda dei piedi, ma c’è il segno del catino e dell’asciugamano che lo ricorda a tutti quanti . Quindi è ugualmente presente, in mezzo a noi, il Cristo che ha lavato i piedi. Questo è il senso: Dio è più grande ancor di più del male e la pandemia sarà vinta dalla nostra forza di Speranza. Dalle parole del presule di Campobasso c’è la promozione della speranza rafforzata dal conforto della Parola affinché «nessuna lacrima andrà perduta» come ha indicato in questi giorni papa Francesco. “I detenuti vivono un duplice senso – ha concluso il vescovo – la loro vita e la vita dei familiari. Quindi, noi siamo stati vicini alla preghiera per entrambi: a loro una parola di Luce ai familiari una parola di speranza, di incoraggiamento e di consolazione”. La Pandemia diviene allora un metodo pedagogico di rieducazione della pena per i detenuti e per la società civile, le comunità e le Istituzioni per ascoltare e sostenere con politiche di inclusione, le fragilità evidenziate in questo tempo perché ci si può salvare se c’è coesione sociale e di intenti. Sono le stesse fragilità dei carcerati e delle loro famiglie che in questo tempo si vedono sottratti dalla parola e dall’abbraccio, azioni di conforto anche per un solo istante. Resta così narrata la storia di ogni giorno di chi vive e spera nella consolazione di un abbraccio sottratto dal terribile coronavirus, perché nessuno resti solo. (CLICCA QUI per leggere LA PREGHIERA DEL DETENUTO)

*(galleria fotografica di repertorio)