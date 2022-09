Bregantini al Neuromed, l’arcivescovo sarà operato

L’arcivescovo di Campobasso-Bojano, Giancarlo Bregantini, è ancora ricoverato al Neuromed di Pozzilli in attesa di essere sottoposto ad intervento, non appena i parametri rientreranno nella norma. Le sue condizioni di salute sono giudicate buone.

Bregantini conta di tornare in Curia il prima possibile. Aveva accusato un leggero malore nel pomeriggio di martedì e, dopo un primo accesso al Pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli di Campobasso, si era reso necessario il trasferimento in ambulanza al Neuromed per ulteriori accertamenti ed ora l’intervento.