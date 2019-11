Branco di Lupi in fila indiana sul Matese, il video straordinario

Le immagini sono state riprese dalla videotrappola di Fabrizio di Sisto

REDAZIONE

Un documento eccezionale, un video unico nel suo genere. Una videotrappola del Matese di Fabrizio Di Sisto ha ripreso il passaggio, in fila indiana, di 5 lupi mentre percorrono un sentiero. Il video è stato diffuso nell’ambito del progetto “Fototrappolaggio naturalistico del Matese”coordinato dall’Associazione Ardea del Parco regionale del Matese.

Le immagini catturano un branco in spostamento e come spiega il naturalista Giovanni Capobianco a Repubblica: «In una zona buffer che monitoriamo, una sorta di corridoio ecologico per alcune specie. Potrebbe trattarsi di un nuovo nucleo riproduttivo sul Matese».