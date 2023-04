Branco di lupi “catturato” dalla fototrappola del fotografo naturalista Carletto Fracasso “Wild”

L’avvistamento nell’Oasi Naturalistica di Guardiaregia

Carletto Fracasso detto “Wild” gli animali selvatici li cattura, ma solo attraverso l’obiettivo delle sue fotocamere o grazie alle fototrappole che spesso piazza in punti cruciali (che mai rivela) di aree boschive fra Molise, Abruzzo e Campania. Anche questa volta è riuscito nell’ intento di immortalare un piccolo branco di lupi (Canis lupus italicus) probabilmente impegnati in una battuta di caccia all’interno dell’Oasi Naturalistica di Guardiaregia in Molise. I suoi sono documenti di grande importanza per gli appassionati di fauna locale, che sono anche oggetto di studi da parte di esperti del settore. In questo video breve si vedono chiaramente gli esemplari di lupo apparentemente in ottime condizioni fisiche, ciò significa che predano con efficacia restituendo al contesto ambientale l’immagine di un Molise Selvaggio in buona salute.