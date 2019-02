Branco di lupi a caccia, sbranate alcune pecore vicino Pozzilli

Attacco di lupi alle porte di Pozzilli, esattamente all’ingresso nord/occidentale in zona via Atinense. Ne sono rimaste vittime diverse pecore custodite in un recinto nei pressi di una struttura turistico/ricettiva della zona. Il branco di lupi affamati ha assalito le pecore sgozzandole e lasciando a terra due pecore ed un agnellino. Ai primi accorsi, richiamati dal gran latrare e dall’enorme trambusto che si percepiva anche in lontananza, è apparsa una scena terribile: sangue dappertutto sul terreno, pecore sventrate, resti ovunque ed altre povere bestie ormai agonizzanti. Dei lupi nessuna traccia ma si sentiva ancora il loro abbaiare mentre si allontanavano dalla zona dopo l’assalto.