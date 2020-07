Branco di cinghiali a spasso per le campagne di Toro (VIDEO)

Gli ungulati continuano a devastare raccolti e a rappresentare un pericolo per gli automobilisti

A livello “visivo” ci è ormai abituati alla presenza di cinghiali. Gli avvistamenti degli ungulati sono ormai all’ordine del giorno. Non solo nelle campagne ma anche nei centri abitati. Animali che devastano i raccolti e contribuiscono a mettere ulteriormente in ginocchio il settore dell’agricoltura. L’ultimo avvistamento, in ordine di tempo, nella serata di ieri. Quello ripreso dal nostro lettore è un branco di cinghiali, con tanto di “cuccioli” al seguito: almeno 12 esemplari che girovagavano, in cerca di cibo, per le campagne di Toro.