Nella zona periferica di via Labanca a Campobasso erano stati già avvistati, ma nel cuore della notte. Stavolta, invece, questo nutrito e affiatato branco di cinghiali è stato fotografato da un nostro lettore poco dopo le 20 di oggi 21 giugno. Un’uscita serale che è stata notata anche tutti gli automobilisti, non senza generare scalpore e ilarità, che a quell’ora transitano in una zona molto trafficata data la presenza di centri commerciali.