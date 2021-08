Branco di cinghiali “a spasso” in pieno giorno (VIDEO)

Ennesimo avvistamento di un branco di cinghiali in pieno giorno. Questa volta gli ungulati (oltre 15 esemplari) sono stati avvistati a poca distanza dal centro abitato di Toro. Gli animali erano probabilmente in cerca di cibo. Una problematica, quella legata alla presenza degli ungulati, ormai nota da anni. Oltre a devastare i campi distruggendo interi raccolti, i cinghiali rappresentano anche un pericolo per l’uomo. Più volte nei mesi scorsi si è discusso della loro presenza in sedi e contesti istituzionali. “Una emergenza – hanno sottolineato nelle scorse settimane i rappresentanti di Coldiretti – che si allarga, oramai, dalle campagne alle città compromettendo l’equilibrio ambientale di vasti ecosistemi territoriali anche in aree di elevato pregio naturalistico”.

