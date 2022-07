“Branco” circonda, aggredisce e pesta a sangue 15enne. Shock in centro

L’episodio avvenuto nella notte tra venerdì e sabato a Venafro in via Nicandro Iosso, una stradina del centro buia e priva di videosorveglianza. Ad agire un gruppo di 6-7 coetanei. Il ragazzo lasciato a terra ferito e sanguinante è stato soccorso dalla mamma

Brutto episodio di cronaca nella notte tra venerdì e sabato a Venafro. Un quindicenne è stato pestato a sangue da un gruppo di sei-sette coetanei, che lo hanno circondato e aggredito in via Nicandro Iosso, una stradina del centro storico buia e priva di videosorveglianza.

Lo hanno prima colpito alla testa con una bottiglia e, una volta a terra, lo hanno pestato, strappandogli anche dal collo una catenina d’oro. Il ragazzo, lasciato a terra ferito e sanguinante, è stato soccorso dalla madre, che ha subito chiamato il 118 per portarlo al Pronto Soccorso del Veneziale, dove gli è stata riscontrata la lussazione della spalla sinistra e diverse contusioni.

Dai primi riscontri sembra che il ragazzo abbia già riconosciuto e indicato ai Carabinieri i suoi aggressori. La motivazione di quanto accaduto sarebbe riconducibile ad un commento del ragazzo su una partita di pallone. Parole che non sarebbero andate giù al branco, che per questo lo avrebbe “punito”. Un gravissimo episodio su cui indagano i Carabinieri.

Il quindicenne, in vacanza in Molise, vive a Milano con la sua mamma, originaria di Venafro, che era voluta tornare a casa per la festa della Madonna del Carmelo. (foto in alto e in home page di archivio)