Braccio di ferro tra ministri per la nomina del sostituto di Giustini, in corsa anche Toma

Ore decisive a Roma per la sostituzione del generale Angelo Giustini come commissario della Sanità regionale. Che l’ora del suo addio al Molise sia arrivata è scontato, c’è un’inchiesta giudiziaria con capi d’imputazione così pesanti da rendere impossibile il rituale ”far finta di niente”.

Roma già si sta muovendo e, attualmente, è in corso un vero e proprio braccio di ferro tra chi vuole il ritorno alla prassi, con la nomina a commissario del governatore, quindi Donato Toma, e chi, invece, spinge per una nuova figura esterna, come già accaduto in Calabria, dove, dopo la defenestrazione di un altro generale, Cotticelli, è arrivato il prefetto Guido Longo.

Oltretutto braccio di ferro politico tra l’alleanza Cinque Stelle, Pd e Leu, favorevole alla nomina di un nuovo commissario esterno, e l’asse che si è formato tra Forza Italia e Lega, entrambi d’accordo sulla nomina di Donato Toma.

Una dura contrapposizione, denunciata pubblicamente da Andrea Greco il quale ha ammesso che non si sa se il Movimento ce la farà a contrastare l’asse creatosi intorno al Ministero dello Sviluppo Economico dove c’è Giorgetti della Lega. La nomina infatti viene decisa da due ministeri: il primo è quello della Salute, retto da Speranza di Leu, il secondo è proprio il Mise, dove comanda la Lega. Chi vincerà?

Una domanda ancora senza risposta, probabilmente la scelta nelle prossime ore finirà sulla scrivania dello stesso Draghi.