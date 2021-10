Braccio di ferro 118 e Asrem, Passarelli: “Si rischia di fermare un servizio di 20 anni”

“Attualmente è in corso tra la Parte Pubblica e le Associazioni di Volontariato operanti nel servizio “118”un braccio di ferro che rischia di interrompere un ventennale percorso lavorativo”. E’ quanto afferma Giovanni Passarelli, Vice Segretario FISMU Molise, Resp. Emergenza Territoriale. “I medici del 118 sono fortemente preoccupati di tale possibile risvolto in quanto i volontari presenti nel servizio hanno accumulato un tale bagaglio di esperienza lavorativa che tanto ha contribuito all’apprezzamento da parte della popolazione di tutto il servizio. Non vorremmo che si ripetesse la stessa infausta scelta di affidare ad agenzie esterne, come accaduto per i medici l’estate scorsa, o addirittura che fosse un altro tassello , al pari della mancata programmazione del ricambio generazionale dei medici, verso lo smembramento del servizio 118 così com’è strutturato attualmente”.