‘Storie POP. Racconti dal Fortore Molisano’, consegnato il libro ai bambini di Gambatesa 

Ieri martedì 22 agosto, nel prosieguo del tour Pop, nel parco giochi ‘Gino Di Domenica’ di Gambatesa, è stato presentato il libro di Tradizioni in movimento ‘Storie POP. Racconti illustrati dal Fortore molisano’, un libro che, secondo il capofila del progetto e sindaco di Pietracatella Antonio Tomassone “racconta significativamente gli elementi del Patrimonio immateriale ai bambini ed ai ragazzi, riuscendo a coinvolgere anche gli adulti nella testimonianza condivisa dei “saperi identitari”. Il progetto nato da alcuni centri urbani fortorini, come Pietracatella (comune capofila), Gambatesa, Riccia, Jelsi, Tufar, Gildone e Toro, si sono fatti promotori, nell’intera area fortorina molisana, e hanno saputo coniugare un processo di sviluppo e di crescita culturale con la conservazione e la tutela delle tradizioni locali, ognuna del proprio paese, nell’intento di salvaguardare e preservare la propria identità culturale, con il sano senso di appartenenza ma anche per condividere le maggiori peculiarità in una comunità più ampia, quale può essere quella della valle fortorina .

Il progetto editoriale, la pubblicazione di un opuscolo per bambini, che riporta alcune tradizioni locali, è stato promosso dal Comune di Pietracatella, guidato dal sindaco Antonio Tomassone, con il supporto finanziario del GAL Molise tramite il bando ‘Officine Sociali’, realizzato fattivamente dall’impresa culturale e creativa ‘JustMO’.

Il libro, è stato spiegato, è uno strumento e i bambini hanno un ruolo importante, quello di raccontare una nuova manifestazione, tramite un ‘laboratorio in officina’. Perché è importante tramandate tutte le tradizioni che si svolgono ancora in questi paesi, ma potrebbe essere ugualmente interessante raccogliere indizi per nuove iniziative culturali. Alcune tradizioni sono collegate e lo scopo del libro e quello di rinvigorire lo spirito di comunità acquisendo maggiore consapevolezza delle tradizioni più belle e più sentite della nostra comunità.

Un modo nuovo per favorire la vera conoscenza delle risorse territoriali – afferma Tomassone – in linea, oltretutto, con la messa a punto di eventi ad hoc volti a rafforzare sia la socializzazione intergenerazionale che gli scambi culturali diffusi.

Il ruolo introduttivo è stato affidato alla padrona di casa, il sindaco Carmelina Genovese, che ha sottolineato come alcuni paesi limitrofi, da qualche tempo, mettono insieme idee e progettualità e collaborano allo sviluppo economico e sociale, per non perdere la propria identità.

Adolfo Colagiovanni, Direttore del GAL Molise Verso il 2000, ha spiegato ai presenti, come il Gruppo d’Azione Locale che rappresenta promuove lo sviluppo locale integrato del territorio, nella logica della partecipazione e dello sviluppo dal basso, e in tale senso si giustifica anche il finanziamento o per queste iniziative.

L’autrice del libro, Silvia Santorelli, ha rimarcato la necessità di tutelare e riscoprire le tradizioni e quindi conservare, fin quando è ancora possibile, il patrimonio immateriale e l’identità di ogni singolo paese, e implementare la già ricca valle del Fortore attraversato dal tratturo, su cui sono nate le nostre meravigliose tradizioni. Ha esaltato anche il luogo, ove si svolge la cerimonia, il Parco intestato al defunto Gino Di Domenica, che da nonno ha raccontato la sua nobile storia.

Infine, Luana Astorre, Direttrice della Telos Edizioni, unica casa editrice per bambini in Molise, ha esposto la forma narrativa molto molto semplice, bella e colorata del libro, con la sua accessibilità alla lettura, godibile anche per gli adulti, una lettura ‘con le orecchie’, tramite icone parole chiavi.

Dopo la presentazione si è proceduto alla consegna del libro ai ragazzi del paese.

Nicola Abiuso