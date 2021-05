Primo giorno di zona bianca, tra voglia di ritorno alla normalità e perplessità (VIDEO)

Ha preso il via dal Molise (contestualmente con Friuli e Sardegna) il conto alla rovescia verso la normalità per milioni di italiani. Da oggi addio al coprifuoco riaprono ristoranti e bar al chiuso, piscine coperte, parchi tematici, sale giochi, wedding, fiere, sagre, circhi, corsi di formazione, convegni. Da domani si potrà mangiare nei locali al chiuso ed assistere agli eventi sportivi al coperto (con capienza al 25%) in tutta Italia. Il 7 giugno il coprifuoco slitta alle 24 a livello nazionale (uscita libera, invece, per le regioni bianche). Anche in Molise dunque hanno preso il via le prove per un ritorno alla normalità. Nel servizio le impressioni dei cittadini del capoluogo di regione.