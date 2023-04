Unimol, il ct dell’Italvolley De Giorgi: «Fiducia ai giovani, consigli e leggerezza, ecco il mix vincente»

Il coach azzurro, campione d’Europa nel 2021 e del Mondo 2022, ha incontrato gli studenti nell’Aula Magna a Campobasso accolto dal Rettore Brunese, il governatore Toma ed il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, fratello di Pasquale, ex centrale della “generazione dei fenomeni”

Prendere i giovani, buttarli nella mischia con la loro caparbietà dandogli fiducia, ma anche consigli da ex giocatore esperto e un po’ di leggerezza. È la filosofia del commissario tecnico della nazionale di pallavolo, Ferdinando “Fefé” De Giorgi, salentino di nascita, miglior allenatore italiano del 2022 e vincitore dell’Europeo 2021 e del Mondiale l’anno successivo, che oggi ha incontrato gli studenti dell’Università degli Studi del Molise nell’aula Magna in via De Sanctis a Campobasso.

«Mi fa piacere che la mia nazionale, protagonista di un cambio generale molto forte, sia fatta di giovani come loro – ha sottolineato il coach azzurro – che hanno seguito con passione qualcosa e raggiunto un obiettivo che sembrava difficilissimo. Questo significa che bisogna sacrificarsi per ottenere qualcosa, ma che ci sia anche qualcuno che ne dia la possibilità senza aspettare di essere perfetti».

Ad accogliere il ct il Rettore, Luca Brunese, il governatore Donato Toma ed il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, il quale ha una particolare affinità con questo sport essendo il fratello di Pasquale, ex centrale azzurro, oltre che, tra gli altri club, di Parma, Treviso e Macerata. Insieme con De Giorgi, in Aula Magna c’era anche il numero uno federale, Giuseppe Manfredi, che si è focalizzato sull’evento di punta che si terrà in Molise tra il 26 giugno ed il 1° luglio, ovvero l’Aequilibrium Cup Trofeo delle Regioni 2023, che porterà sul territorio i migliori talenti del movimento giovanile nazionale. (adimo)