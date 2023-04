Scattano all’Unimol i test di Medicina, si parte giovedì 13 aprile

Al via le Prove di ammissione per l’accesso al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia attivato presso il Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute “V. Tiberio”.

Tante le novità introdotte da quest’anno per la selezione, che avverrà mediante partecipazione dei candidati al TOLC – MED erogato da CISIA in due diversi periodi: dal 13 al 22 aprile 2023; dal 15 al 25 luglio 2023.

Potranno partecipare i candidati già in possesso del titolo di scuola secondaria superiore e, per la prima volta anche, studentesse e studenti del IV e del V anno, cioè coloro i quali conseguiranno il titolo nell’anno scolastico 2022/2023 e nell’anno scolastico 2023/2024.

UniMol è pronta ad accogliere gli aspiranti futuri medici che sosterranno il test di ammissione per accedere al primo anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia.

Si parte domani, giovedì 13 aprile 2023.

I candidati e le candidate che hanno confermato l’iscrizione al TOLC – MED per sostenere il test nel primo periodo di erogazione devono presentarsi presso il Laboratorio del Data Center di Ateneo – all’interno del Campus Universitario Vazzieri di Campobasso.

Secondo quanto disposto dal D.M. n. 76 del 10 febbraio 2023, salgono a 130 (dei quali 5 riservati ai candidati di Paesi extra UE residenti all’estero) i posti provvisori disponibili per l’immatricolazione all’Unimol per l’a.a. 2023/2024, con un incremento di 10 unità rispetto al 2022. Si parte giovedì 13 aprile per proseguire il 14, 18 e 19.

Per ciascuna giornata saranno svolti 3 turni di erogazione del test alle 8.15, alle 11 e alle 14.15.

Il test TOLC-MED è articolato in n. 50 quesiti, che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili.