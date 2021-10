San Martino in Pensilis, auguri speciali per le 37 candeline di Maria Cinzia Capetola

Un compleanno sicuramente diverso, ma la distanza non allontana la partecipazione del cuore. Suo marito e il piccolo Angelo sono lontani, a Roma, con grande speranza e determinazione. Lei è a San Martino in Pensilis insieme al resto della famiglia con i figli Adriana e Alessandro. Un amore infinito unisce tutti con un sorriso e un abbraccio grande grande. A Maria Cinzia Capetola, che oggi compie 37 anni, gli auguri più affettuosi in attesa di poter tornare a vivere e condividere una torta tutti insieme.