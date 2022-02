Prima Half Marathon “Provincia di Isernia – Città di Venafro”: appuntamento a domenica

586 è il numero degli atleti alla partenza della prima Half Marathon “Provincia di Isernia – Città di Venafro” che avrà il suo start domenica 13 febbraio alle ore 9:30; tra questi l’atleta Fiamme Oro, Daniele D’Onofrio, che farà l’allenamento di rifinitura in vista dell’appuntamento che lo attende domenica 20 febbraio a Siviglia.

Ai nastri di partenza anche Silvia Furlani, atleta paraolimpica, la cui storia è stata raccontata da Donatella Perrella, presidente del CIP Molise “La scoperta della sclerosi multipla per l’atleta friulana è stata un punto di partenza per una nuova vita, che nel 2019 l’ha portata a disputare ben 25 maratone. La sua presenza a Venafro, accompagnata da Ivana Di Pilla, delegata regionale Fispes, nonché tecnico Fispes e NAI, vuole essere un messaggio di speranza per tutti: perché per tutti lo sport è in binomio con il benessere“.

“Una scommessa vinta nonostante le vicissitudini e visto il momento eccezionale davvero un plauso va gli organizzatori per questa scelta coraggiosa” queste le parole del sindaco Alfredo Ricci in apertura della conferenza stampa.

“Un evento – continua il primo cittadino – che ci auguriamo essere il primo di tante edizioni, perché, come amministrazione, contiamo per il futuro di mettere a punto alcuni aspetti, in primis il percorso. Percorso che quest’anno mette in mostra le bellezze naturalistiche del territorio venafrano, mentre in futuro non ci dispiacerebbe un passaggio presso i siti culturali, penso al Verlasce, ma per questo servono le necessarie autorizzazioni del Ministero della Cultura“.

Il consigliere con delega allo Sport, Fabrizio Tombolini, ha sottolineato quanto sia importante sostenere e supportare le associazioni che tanto si spendono per il territorio: “La gara di domenica, aldilà dell’importanza che riveste dal punto di vista sportivo, ha dato respiro anche alle attività ricettive che hanno fatto registrare il pieno e per questo motivo che come comune ci siamo adoperati per la ricerca di un piano B quando ci sono state delle criticità sul percorso inizialmente programmato“.

Anche Elisabetta Lancellotta, delegato provinciale CONI Molise, ha rimarcato l’importanza della collaborazione del comune di Venafro per la buona riuscita della manifestazione. “Le istituzioni tutte e anche la politica devono tener conto dell’importanza che riveste lo sport dal punto di vista sociale e per la salute. Lo sport ha subito gli effetti più devastanti della pandemia: associazioni sportive e famiglie ancora faticano a ritrovare il loro equilibrio e quindi tutti e soprattutto il CONI non possiamo che dare pieno appoggio a questa iniziativa per il coraggio che hanno avuto gli organizzatori e invito le altre istituzioni a fare come il comune di Venafro nella valorizzazione dello sport“.

Il ringraziamento finale è stato tutto per i volontari perché un evento di tale portata necessita di menti, ma anche di tante braccia.

L’appuntamento per appassionati e non è per domenica a Venafro alle ore 9.30.