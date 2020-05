Per conoscere l’esito del tampone bisogna chiamare un numero di telefono e restare in isolamento

Dopo numerose segnalazioni e richieste di chiarimenti da parte di cittadini, abbiamo chiesto delucidazioni all’Asrem in merito alle informazioni da destinare a chi esegue il tampone.

Va premesso che chi esegue il tampone, fino alla comunicazione dell’esito, è ritenuto in sorveglianza e pertanto non può abbandonare la propria abitazione. Per chi avesse necessità di approvvigionamento alimentare può contattare la Protezione Civile.

RICHIESTA ESITO TAMPONE

In considerazione del deciso incremento del numero dei test per la ricerca di SARS Cov2 quotidianamente processati, per facilitare e snellire la procedura di comunicazione dell’esito agli utenti, si dispone che la comunicazione dei referti ai soggetti testati avvenga da parte dei sanitari del Dipartimento Unico di prevenzione.

Pertanto gli interessati potranno chiamare, non prima delle 36 ore dall’esecuzione del test, il seguente numero per informazioni:

Campobasso 3398765620 (dr. Papalia)

Isernia 3204265942 (dr.ssa Simeone)

Termoli 3409865565(dr. Oriente)

Il servizio sarò attivo dal lunedì al sabato, dalle ore 09 alle ore 11.00.