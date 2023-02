Omicidio Micatrotta, è iniziato in Corte d’Assise il processo all’imputato Giovanni De Vivo

Prima udienza e richieste istruttorie

E’ iniziato oggi, giovedì 9 febbraio, il processo in Corte d’Assise a carico di Giovanni De Vivo, imputato dell’omicidio di Cristiano Micatrotta avvenuto la notte di Natale del 2021. La Corte, composta dal presidente e dalla giuria popolare, ha dato il via ad un processo che si annuncia lungo per la complessità e la gravità dell’accusa. Quella di oggi è una udienza in cui si formulano le richieste istruttorie, la pubblica accusa ha inoltre chiesto l’acquisizione delle trascrizioni delle intercettazioni ambientali e telefoniche riguardanti i momenti successivi all’omicidio. Sempre il pm, Elisa Sabusco, unitamente alle parti civili e agli avvocati difensori, ha formulato la richiesta dell’esame e contro esame dei testi, elementi che sono a discrezione del presidente della Corte. E’ una fase tecnica ma determinante dal punto di vista processuale perché destinata a scandire i tempi successivi del processo. La prossima udienza è stata fissata al 2 marzo, giorni in cui saranno ascoltati 9 testi. Ecco cosa hanno detto gli avvocati di parte civile Roberto d’Aloisio, Fabio Albino e Domenico Fiorda e l’avvocato della difesa, Mariano Prencipe, al termine dell’udienza.