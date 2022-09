Mille anni fa un Imperatore pose il suo sigillo sull’identità di Campodipietra

Correva l’Anno 1022 e l’ultimo Imperatore del Sacro Romano Impero giunse con il suo esercito nell’attuale Molise e pose il sigillo sul nome di “Campus de Petra”, dando al luogo piena valenza giuridica. Le origini note di Campodipietra affondano le radici fino all’anno Mille, dunque e raccontano fatti ed episodi di “storia minore” dai quali si possono estrarre piccole gemme del nostro Passato. Mille anni fa (febbraio 1022) Enrico II di Sassonia (detto il Santo) sottoscrisse in Molise un importante sentenza a favore dell’abbazia di S. Vincenzo al Volturno, che fu il primo documento recante dunque il nome del paese di Campodipietra. Questo straordinario evento è stato presentato oggi pomeriggio 5 settembre a Campodipietra (SEGUI IL VIDEO) e sarà riportato in vita il 10 Settembre prossimo da circa sessanta figuranti in costume medievale, con l’attore FABIO FULCO nel ruolo di Enrico II per la regia di Rolando Giancola in collaborazione con la Compagnia Teatrale “Elvira”, il Gruppo Etnodanza “Molise Radici” e la partecipazione di tutte le associazioni e le istituzioni campopetresi che hanno già allestito numerosi altri eventi in questo “anno del Millennio”.