Le telecamere di “Geo” puntano l’obiettivo sul Molise

Toro e Ripalimosani, due tappe del “Cammino di Francesco”, un videoracconto che inorgoglisce tutti i molisani

Breve ma bellissimo il documentario andato in onda sulla celebre trasmissione di Rai Tre “Geo”. Angela Seracchioli e Isabella De Felici raccontano il cosiddetto “Cammino di Francesco” – “Di qui passò Francesco” – “Con le ali ai piedi”.

La puntata prende in considerazione due tappe: quella di Ripalimosani e Toro. Per il nostro Molise si è trattato di una vetrina nazionale che dà lustro alla Storia di questo bellissimo territorio. (Guarda il video)