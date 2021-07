Il sindaco Gravina in visita al Campus Estivo dell’ATS di Campobasso

Prosegue con grande partecipazione quotidiana da parte dei ragazzi e delle relative famiglie, l’edizione 2021 del Campus Estivo organizzato dall’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso e dal Comune di Campobasso. Questa mattina, a Villa De Capoa, anche il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, ha voluto salutare i tanti ragazzi ospiti del Campus e gli operatori che vi operano, coordinati dalla dottoressa Mariangela Polisena, referente del progetto. Il sindaco si è intrattenuto con i bambini e ha risposto alle loro curiosità, ascoltando anche una serie di domande che gli stessi bambini gli hanno posto sulla città e su come vorrebbero che fosse. L’Amministrazione Comunale di Campobasso ha inteso promuovere la realizzazione del Campus Estivo 2021, per favorire la più ampia partecipazione di ragazzi e ragazze di età compresa tra i 5 e i 13 anni residenti nella città di Campobasso e sul territorio dell’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso, coinvolgendoli in attività che comprendono giochi, sport, animazione, teatro, musica, canto. “Anche quest’anno la nostra Amministrazione, insieme all’ATS di Campobasso, ha voluto riproporre una formula dimostratasi vincente nel tempo, con questo Campus che, grazie alla competenza della dottoressa Polisena e dei giovani operatori che la affiancano, fornisce ai tantissimi bambini che ne fanno richiesta, un’esperienza ludico-ricreativa unica, capace di indirizzarli verso una forma di socializzazione, in sicurezza, altamente inclusiva. – ha dichiarato il sindaco Gravina.” Il Campus estivo, rientrante nel progetto: Summer Camp “Ancora Tutti inSieme…2021” è una iniziativa gratuita destinata a n. 70 ragazzi (per i quali è prevista una copertura assicurativa), partita il 5 luglio 2021 e che proseguirà fino al 3 settembre 2021 (con interruzione della settimana successiva al Ferragosto, dal 16.08.21 al 20.08.21).